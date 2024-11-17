«На матч “Динамо” — “Амкал” реализовано около 20 000 билетов. При этом продажи активно идут и сегодня, непосредственно перед игрой. У болельщиков еще есть возможность успеть с покупкой билета», — сообщили в пресс-службе «Динамо».