В матче «Динамо» — «Амкал» будет неограниченное количество замен. В случае ничьи — серия буллитов

Формат матча: 2 тайма по 45 минут. Количество замен — неограниченно. Также будут разрешены обратные замены. Для проведения замен будут выделены специальные паузы: на каждую команду по 8 пауз.
Если основное время закончится вничью, то команды проведут серию буллитов.
Перед матчем выступят рэпер OG Buda и музыкальная группа Cream Soda.
За бело-голубых сыграют российский актер Павел Деревянко и фигуристка Евгения Медведева. В составе «Амкала» выйдет экс-звезда клуба Прокоп.
Перед матчем пройдет автограф-сессия с участием Дмитрия Скопинцева, президента «Амкала» Германа Эль Класико и медиафутболистов братьев Крапивниковых.
«Динамо» в третий раз сыграет с медиафутбольной командой. В 2022 году динамовцы разгромили «Амкал» (5:0), а в 2023-м победили 2Drots (2:1).
Сравнения с квадроберами, Медведева на поле, 17 тысяч билетов продано. Главное вокруг «Динамо» — «Амкал».