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Дзюба поддержал получившего тяжелую травму игрока «Амкала» Костюкова: «Ты один из тех, кто вызывает у меня огромное уважение!»

«Динамо» и «Амкал» проводят шоу-матч Winline сквозь вселенные на «ВТБ Арене» (2:3, второй тайм).

Источник: Спортс"

На 15-й минуте Костюков получил тяжелую травму: он вышел один на один с вратарем Андреем Кудравцом и был сбит им в штрафной площади.

После столкновения Степан не смог подняться на ноги и покинул поле на носилках. Позже появилась информация, что у него предварительно диагностирован открытый перелом.

"Желаю тебе скорейшего выздоровления! Береги себя. Все у тебя получится!

Напиши мне, как ты! Ты один из тех, кто вызывает у меня огромное уважение! «- сказал нападающий “Акрона” в видеообращении.

Открытый перелом игрока «Амкала» — жуть. Ногу раздавил вратарь «Динамо» всем весом.