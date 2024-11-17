Дзюба поддержал получившего тяжелую травму игрока «Амкала» Костюкова: «Ты один из тех, кто вызывает у меня огромное уважение!»

На 15-й минуте Костюков получил тяжелую травму: он вышел один на один с вратарем Андреем Кудравцом и был сбит им в штрафной площади.
После столкновения Степан не смог подняться на ноги и покинул поле на носилках. Позже появилась информация, что у него предварительно диагностирован открытый перелом.
"Желаю тебе скорейшего выздоровления! Береги себя. Все у тебя получится!
Напиши мне, как ты! Ты один из тех, кто вызывает у меня огромное уважение! «- сказал нападающий “Акрона” в видеообращении.
Открытый перелом игрока «Амкала» — жуть. Ногу раздавил вратарь «Динамо» всем весом.