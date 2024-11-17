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Пивоваров о поражении «Динамо» в шоу-матче: «Результат бьет по самолюбию — “Амкал” должны обыгрывать в любом составе. В обороне играли плохо»

Бело-голубые встретились с медиафутбольным клубом в шоу-матче Winline сквозь вселенные на стадионе «ВТБ Арена».
Источник: Спортс"

«Такой результат бьет по самолюбию. “Динамо” в любом составе должно обыгрывать “Амкал”. В обороне играли плохо. Но “Амкал” показал хороший футбол», — сказал генеральный директор «Динамо».

В составе «Динамо» сыграли актер Павел Деревянко и фигуристка Евгения Медведева — она вышла на поле на последних минутах под номером 99, заменив нападающего Вячеслава Грулева, который передал ей капитанскую повязку.

«Дебют за “Динамо” — маленький подарок Жене Медведевой на день рождения», — добавил Пивоваров.

19 ноябре Медведевой исполнится 25 лет.

Медведева об игре за «Динамо» против «Амкала»: «Мне никто ничего не объяснил, сказали: “Иди играй”. С микрофоном и камерой привычнее. Пойдем с командой катать произвольную в следующий раз».