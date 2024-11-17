«Дзюба и Соболев — две большие разницы. Вообще не вижу бомбардира в Александре и не вижу его в основе “Зенита”, есть посильнее игроки. Спивак о форвардах

— Нормально ли такое заявление для нападающего?
— Наверное, нет. Нападающий должен забивать. Если он будет отдавать по два-три [голевых паса], то это тоже сойдет.
— Может, это он так себя защищает? Соболев не забивал в РПЛ с апреля.
— Я думаю, что да.
— Сколько голов ждете от Соболева в нынешнем чемпионате России?
— Я абсолютно не жду, не вижу его игроком основного состава.
— Вы вообще не хотели бы, чтобы Соболев играл в «Зените»?
— Нет, при чем тут это. Мне кажется, есть посильнее игроки. Я не вижу его в основном составе. Его купили… Я никогда не против, чтобы игроки играли в «Зените».
— Сколько Соболев все-таки может забить за сезон?
— Я не слежу за ним, не вижу в нем бомбардира. Может, он раньше много забивал, но я за ним вообще не следил. Дзюба и Соболев — это две большие разницы.
— В пользу Дзюбы?
— Конечно, — сказал бывший полузащитник «Зенита».