Терри про 1000 голов Роналду: «Он феноменален и просто невероятен в 39 лет, обязательно этого добьется. За ним приятно наблюдать, очень надеюсь, что он это сделает»

"Роналду — один из топовых игроков, он феноменален, просто невероятен, честно говоря. Он один из тех игроков, за которыми можно просто наблюдать. Вы смотрите на его голы, перемещение — он любит забивать.
Он таков с самого начала и продолжать делать это в 39 лет — абсолютно невероятно. И поверьте мне, это не конец. Он нацелен на 1000 голов. Он обязательно этого добьется, он к этому придет. Я очень надеюсь, что он это сделает, потому что за ним приятно смотреть«, — сказал Nassr TV экс-игрок “Челси” и сборной Англии.
Криштиану Роналду: «Не думаю о том, чтобы забить 1000 голов за карьеру. Не зацикливаюсь на рекорде».