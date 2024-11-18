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Терри про 1000 голов Роналду: «Он феноменален и просто невероятен в 39 лет, обязательно этого добьется. За ним приятно наблюдать, очень надеюсь, что он это сделает»

В матче сборной Португалии против сборной Польши (5:1) в Лиге наций португалец забил 909-й и 910-й голы в карьере.
Источник: Спортс"

"Роналду — один из топовых игроков, он феноменален, просто невероятен, честно говоря. Он один из тех игроков, за которыми можно просто наблюдать. Вы смотрите на его голы, перемещение — он любит забивать.

Он таков с самого начала и продолжать делать это в 39 лет — абсолютно невероятно. И поверьте мне, это не конец. Он нацелен на 1000 голов. Он обязательно этого добьется, он к этому придет. Я очень надеюсь, что он это сделает, потому что за ним приятно смотреть«, — сказал Nassr TV экс-игрок “Челси” и сборной Англии.

Криштиану Роналду: «Не думаю о том, чтобы забить 1000 голов за карьеру. Не зацикливаюсь на рекорде».