«Проиграть 1:5 и просить у Роналду фото? У парня, который нас поимел? Неужели нет ни капли чести?» Бонк о снимке Залевского и Зелиньского с Криштиану

"Я в шоке. Мы крупно проиграли, а потом я вижу, как футболисты идут фотографироваться с Роналду. Они улыбаются и ведут себя так, словно ничего не произошло.
Подобное не для меня. Раньше все было иначе. Проиграть 1:5 и попросить у Роналду фото? У парня, который незадолго до этого нас поимел (эта фраза отсутствует в первоисточнике, однако ее приводит множество крупных польских ресурсов; возможно, она была вырезана из интервью вскоре после публикации — Спортс")? Неужели в вас нет ни капли чести?
Сейчас социальные сети — это главное, кто выложит фото с Роналду, тот и лучше? Так не должно быть. Давайте сначала покажем что-нибудь на поле.
Хорошо, что я больше не играю в футбол, потому что после такого матча в раздевалке было бы много проблем. Для меня это неприемлемо", — заявил экс-защитник.