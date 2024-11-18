«Проиграть 1:5 и просить у Роналду фото? У парня, который нас поимел? Неужели нет ни капли чести?» Бонк о снимке Залевского и Зелиньского с Криштиану

Подобное не для меня. Раньше все было иначе. Проиграть 1:5 и попросить у Роналду фото? У парня, который незадолго до этого нас поимел (эта фраза отсутствует в первоисточнике, однако ее приводит множество крупных польских ресурсов; возможно, она была вырезана из интервью вскоре после публикации — Спортс")? Неужели в вас нет ни капли чести?