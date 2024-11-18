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«Проиграть 1:5 и просить у Роналду фото? У парня, который нас поимел? Неужели нет ни капли чести?» Бонк о снимке Залевского и Зелиньского с Криштиану

После поражения 1:5 в Лиге наций Петр Зелиньски из «Интера» и Никола Залевски из «Ромы» дождались на выходе со стадиона Криштиану Роналду и сделали с ним фото.
Источник: Спортс"

"Я в шоке. Мы крупно проиграли, а потом я вижу, как футболисты идут фотографироваться с Роналду. Они улыбаются и ведут себя так, словно ничего не произошло.

Подобное не для меня. Раньше все было иначе. Проиграть 1:5 и попросить у Роналду фото? У парня, который незадолго до этого нас поимел (эта фраза отсутствует в первоисточнике, однако ее приводит множество крупных польских ресурсов; возможно, она была вырезана из интервью вскоре после публикации — Спортс")? Неужели в вас нет ни капли чести?

Сейчас социальные сети — это главное, кто выложит фото с Роналду, тот и лучше? Так не должно быть. Давайте сначала покажем что-нибудь на поле.

Хорошо, что я больше не играю в футбол, потому что после такого матча в раздевалке было бы много проблем. Для меня это неприемлемо", — заявил экс-защитник.