Петр Зелиньски: «Роналду — один из лучших в истории, захотелось фото. Мы проиграли матч, но что я должен был сделать? Забиться в угол?»

"Мы с Николой подошли к нему, попросили сфотографироваться и сделали это. Ни у Криштиану, ни у нас не было с этим проблем, вот и все.
Меня не интересует, что происходит в социальных сетях. Для меня Криштиану Роналду — один из лучших игроков в истории футбола. Мне захотелось сфотографироваться, и я это сделал. Вот и все. Почему это что-то недостойное?
Мы проиграли матч, но что я должен был сделать? Забиться в угол? Я подошел к нему, попросил сфотографироваться — и все. Это то, что мне хотелось сделать. Бонк имеет право на собственное мнение. Но я не думаю, что в этом было что-то плохое«, — сказал хавбек “Интера” и сборной Польши.