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Петр Зелиньски: «Роналду — один из лучших в истории, захотелось фото. Мы проиграли матч, но что я должен был сделать? Забиться в угол?»

Ранее его и Николу Залевского обвинил в недостойном поведении экс-защитник сборной Польши Яцек Бонк.
Источник: Спортс"

"Мы с Николой подошли к нему, попросили сфотографироваться и сделали это. Ни у Криштиану, ни у нас не было с этим проблем, вот и все.

Меня не интересует, что происходит в социальных сетях. Для меня Криштиану Роналду — один из лучших игроков в истории футбола. Мне захотелось сфотографироваться, и я это сделал. Вот и все. Почему это что-то недостойное?

Мы проиграли матч, но что я должен был сделать? Забиться в угол? Я подошел к нему, попросил сфотографироваться — и все. Это то, что мне хотелось сделать. Бонк имеет право на собственное мнение. Но я не думаю, что в этом было что-то плохое«, — сказал хавбек “Интера” и сборной Польши.