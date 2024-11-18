Петр Зелиньски: «Роналду — один из лучших в истории, захотелось фото. Мы проиграли матч, но что я должен был сделать? Забиться в угол?»

Мы проиграли матч, но что я должен был сделать? Забиться в угол? Я подошел к нему, попросил сфотографироваться — и все. Это то, что мне хотелось сделать. Бонк имеет право на собственное мнение. Но я не думаю, что в этом было что-то плохое«, — сказал хавбек “Интера” и сборной Польши.