Трентон
Футбол
Премьер-лига
Лига наций
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Экс-агент Васина: «Виктор как минимум не слабее Игнашевича и Березуцких был, по потенциалу — сильнее братьев. 80% “привозов” — когда он пытался исправлять ошибки партнеров»

— Почему болельщики вспоминают Васина больше по привозам, чем по стабильной игре в обороне?
Источник: Спортс"

— На эту тему много раз разговаривал с Бабаевым — и с болельщиками тоже. 80% «привозов» случались тогда, когда Васин пытался исправлять тактические и технические ошибки партнеров по команде. Не всегда это удавалось. Бывало, что мяч от Васина отскочил к нападающему, и тот забил в пустые ворота.

Но как и почему мяч и Васин оказались в том месте? Такой анализ дилетанты не делают.

Я всегда бился за своих футболистов. Похвалюсь, что мне не раз удавалось убеждать руководителей клубов в том, что их видение было неверное. Мои аргументы часто были объективными.

— Вы считаете, что Васин как защитник был сильнее Игнашевича и братьев Березуцких?

— Я считаю, что Васин как минимум был не слабее. Как только Васин пришел, у нас была договоренность с Гинером: если Виктор не сможет составить конкуренцию, то ЦСКА отдает его в аренду.

Мы согласились, потому что он тогда входил в сборную России и ему нужна была постоянная игровая практика. Без игр не мог бы прогрессировать и вызываться в сборную.

Во время первого сбора в ЦСКА мне было четко сказано, что Васин ни в какую аренду не уходит, остается в обойме и конкурирует. К сожалению, на следующий день Виктор порвал крестообразные связки.

Сейчас некорректно будет говорить, кто сильнее или слабее. Как минимум Витя такой же игрок, как Игнашевич и братья Березуцкие. Проигрывал лишь только в опыте.

Потенциально Васин точно был сильнее Березуцких. Но по объективным причинам он не наиграл столько, сколько должен был.

Все эти ребята — хорошие парни и футболисты. Внутри ЦСКА тоже хорошо знают, что Васину травмы помешали. Когда Игнашевич завершил карьеру после чемпионата мира и Васин должен был играть, то внутри клуба уже было отношение некорректным.

— Что было?

— Не знаю. Просто скажу, что по отношению к Васину поступали нечестно. Даже когда его провоцировали и шантажировали, чтоб он ехал в «Мордовию», при этом потерял в зарплате.

— Кто провоцировал и шантажировал?

— Клуб. Бабаев был сильно заинтересован в том, чтобы Васин ушел. Но если игрок уходит, вы не должны лезть к нему в карман. Но здесь получилось наоборот. Обманули его на курсе валюты, налогах и т.д.

Ранее некоторые проблемы мне приходилось обсуждать с Гинером, он за две минуты решал вопросы. Евгений Леннорович — очень солидный человек. Но прежде, чем это доходило до него, все было очень дешево. Он же все исправлял, — сказал Арсен Минасов.