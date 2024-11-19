Экс-агент Васина: «Виктор как минимум не слабее Игнашевича и Березуцких был, по потенциалу — сильнее братьев. 80% “привозов” — когда он пытался исправлять ошибки партнеров»

— На эту тему много раз разговаривал с Бабаевым — и с болельщиками тоже. 80% «привозов» случались тогда, когда Васин пытался исправлять тактические и технические ошибки партнеров по команде. Не всегда это удавалось. Бывало, что мяч от Васина отскочил к нападающему, и тот забил в пустые ворота.