Де ла Фуэнте о 3:2 со Швейцарией: «Испания знала, как добиться результата против хорошего соперника, и это не может не радовать»

«Я очень доволен сегодняшним матчем. Футбол — это прежде всего игра, и многие команды обладают очень высоким классом. Потому я хочу похвалить свою команду за качества, которые она показала, чтобы обыграть такого хорошего соперника, как Швейцария. Моя команда знала, как добиться результата, и это не может не радовать», — сказал тренер сборной Испании.