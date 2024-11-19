Шабаров о бразильском турне: «Три из трех Россия U21 еще не выигрывала. Эпизодами показывали хороший футбол»

— Да, конечно. Мы же не мини-турнир играем. Наш соперник проводит первую игру, а мы третью. Конечно, уровень этого соперника был несколько ниже, чем предыдущего, но и мы подошли к этой игре уставшими. Даже прошлые наши выезды показывают, что последнюю игру мы играем всегда не очень удачно.