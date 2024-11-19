Наумов о «Локо»: «С провалами трудно рассчитывать на чемпионство, запаса прочности нет. В сезоне-2018 была более ровная игра, не теряли очки на пустом месте»

Безусловно, для чемпионства этой команде может не хватить таких опытных игроков, как Чорлука и других из того состава. Всегда должен быть безусловный лидер, который оказывает влияние. Нет таких, как Лоськов, Овчинников. Немного к этому статусу приближается Баринов, но пока не достиг«, — сказал бывший президент “Локомотива”.