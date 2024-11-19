Тимур Жамалетдинов: «Было бы здорово вернуться в ЦСКА. Вряд ли соглашусь на “Спартак”

— Было бы здорово вернуться в ЦСКА. Тут даже задумываться не стоит. Если можно выбрать что-то одно, то я бы это сказал. Если брать реалии, то тогда, наверное, просто вернуться в Премьер-лигу. Неважно, какая команда, просто выйти на уровень выше, чем сейчас. В РПЛ играть престижно, это мечта каждого футболиста.