Парикмахер Португалии о работе с Роналду: «Он был вежлив, спросил: “Справишься за 30 минут?” Увидеть, как Криштиану делает дубль с твоей стрижкой — лучшее чувство»

«Далот сказал мне, что Криштиану хочет подстричься у меня и что он последний в очереди. Я начал нервничать, и когда я стриг Далота, он сказал: “Криштиану уже идет”. Я подумал: “Боже мой, он идет”, — я уже слышал его голос. Я услышал, как он напевает, потому что он шел из спортзала, и подумал: “Он действительно идет сюда, я встречусь с ним”.