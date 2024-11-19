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Парикмахер Португалии о работе с Роналду: «Он был вежлив, спросил: “Справишься за 30 минут?” Увидеть, как Криштиану делает дубль с твоей стрижкой — лучшее чувство»

«Далот сказал мне, что Криштиану хочет подстричься у меня и что он последний в очереди. Я начал нервничать, и когда я стриг Далота, он сказал: “Криштиану уже идет”. Я подумал: “Боже мой, он идет”, — я уже слышал его голос.
Источник: Спортс"

«Далот сказал мне, что Криштиану хочет подстричься у меня и что он последний в очереди. Я начал нервничать, и когда я стриг Далота, он сказал: “Криштиану уже идет”. Я подумал: “Боже мой, он идет”, — я уже слышал его голос. Я услышал, как он напевает, потому что он шел из спортзала, и подумал: “Он действительно идет сюда, я встречусь с ним”.

Я никогда этого не забуду. Он заговорил со мной: «Сеньор, можно войти?». И я ответил: «Конечно, это твой дом, а не мой». Он общался со мной очень вежливо, вроде: «Сеньор, я могу сесть? Можно посмотреть вашу стрижку?».

Я подстриг его примерно за 25 минут, потому что Криштиану не любит подолгу сидеть в кресле. Он сказал: «У меня всего 30 минут, ты справишься за полчаса?». И я сказал ему: «Да, я справлюсь».

Лучшее чувство — это когда ты идешь на стадион, [видишь, как он забивает два гола] и думаешь о том, что подстриг его, что он сделал дубль с твоей стрижкой. Я был очень счастлив", — рассказал Педру Виейра.