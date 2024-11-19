Миранчук об игре против Месси: «Одно удовольствие — по пальцам можно пересчитать таких игроков в мире. Рад, что выбили “Интер Майами” — многие говорили, что шансов у нас мало»

— Как ты готовился к встрече с Месси? Хотел взять майку или автограф?
— Нет, таких мыслей не было. Еще с молодого возраста, хотя много против кого играл, у меня не было никогда желания взять чью‑то футболку. Может, стеснялся или еще что‑то, но по сей день нет этого стремления.
Играть [против Месси] и в целом против такой команды было одно удовольствие. Потому что сразу виден уровень игроков. Понимаешь, что это где‑то там, наверху, и можно по пальцам пересчитать, сколько таких игроков в мире. Поэтому наслаждался игрой.
Рад, что смогли их выбить, потому что в окружении и в СМИ многие говорили, что шансов у нас мало. Хорошо доказывать обратное, — сказал Миранчук.