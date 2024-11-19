Неймар купил пентхаус в Дубае за 54 млн долларов с частным лифтом для автомобилей и бассейном с панорамным видом на центр города

Пентхаус стоимостью 200 миллионов дирхам (около 54 миллионов долларов) расположен в жилом комплексе Bugatti Residences и включает частный лифт для автомобилей, который доставляет их непосредственно в апартаменты, а также частный бассейн с панорамным видом на центр Дубая.