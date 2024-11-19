Ди Мария о класико в 2011-м и Месси: «Я боялся, что “гнома” травмируют, иначе его не остановить. Единственный способ обыграть ту “Барсу” — бить их, выводить из игры, бегать б

Матч на «Месталье» (финал Кубка Испании 2011 года — Спортс«“) был очень жестким, в том финале были удары за ударами. В какой-то момент мне пришлось сбить Лео, который убегал в контратаку. Я поднял его и сказал: “Извини, гном, но если бы я тебя не сбил, вы могли бы забить гол”. У меня не было другого выбора. Играть нужно было именно так, иначе его было невозможно остановить”, — сказал бывший вингер “Реала” на ютуб-канале Clank.