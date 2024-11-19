«Роналду — это работа, работа и еще раз работа. Месси — это чистый талант, дар Божий. Лео не нужно делать ничего лишнего, чтобы быть лучшим». Ди Мария об игроках

«Я всегда говорил, что это два лучших игрока в истории. Но очевидно, что лучший, безусловно, Лео. Не только из-за восьми “Золотых мячей”, которые он завоевал, но и из-за всего остального.