«Роналду — это работа, работа и еще раз работа. Месси — это чистый талант, дар Божий. Лео не нужно делать ничего лишнего, чтобы быть лучшим». Ди Мария об игроках

Криштиану — это работа, работа и еще раз работа. Но Месси — это чистый талант, дар Божий. Ему не нужно делать ничего лишнего, чтобы быть лучшим.
Криштиану приходилось усердно тренироваться, часами работать в тренажерном зале, совершенствовать свои удары и постоянно подталкивать себя. Но от игры Лео возникает ощущение, что он просто играет с друзьями.
Вот почему разница между ними так велика. Лео нет равных", — сказал бывший полузащитник сборной Аргентины в интервью Clank.
Анхель Ди Мария: «Роналду и Месси — лучшие в истории для меня. Но Лео ни с кем не сравнить».