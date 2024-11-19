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Луи Саа: «Роналду хотел бы вернуться в “МЮ” в той роли, в которой его будут уважать. Он покинул команду не лучшим образом, но игроки и фанаты поняли, что он пытался донести»

"Думаю, Криштиану Роналду хотел бы вернуться в клуб в той роли, в которой его будут уважать.

Источник: Спортс"

Он покинул команду не лучшим образом, так что руководство, возможно, не захочет его звать, но игроки и фанаты поняли, что он пытался донести. Нельзя сказать, что он был неправ«, — заявил бывший форвард “Манчестер Юнайтед” в интервью Betfred.