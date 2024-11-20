Хави и Маскерано — в числе кандидатов на пост главного тренера «Интер Майами» Месси (Miami Herald)

Ранее стало известно, что Херардо Мартино, возглавлявший команду с 2023 года, решил покинуть ее по личным причинам.
40-летний Маскерано в настоящий момент возглавляет молодежную сборную Аргентины, его действующий контракт истекает в конце декабря.
44-летний Хави покинул пост главного тренера «Барселоны» после завершения прошлого сезона.
Оба кандидата ранее выступали за «Барсу» в качестве игроков и пересекались там с лидерами клуба из Майами — Лионелем Месси, Луисом Суаресом, Серджи Бускетсом и Жорди Альбой.
«Интер Майами» в этом сезоне набрал наибольшее количество очков среди всех участников регулярного чемпионата МЛС, но вылетел в первом же раунде плей-офф.