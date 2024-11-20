Трентон
Футбол
Премьер-лига
Лига наций
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Хави и Маскерано — в числе кандидатов на пост главного тренера «Интер Майами» Месси (Miami Herald)

Хави и Хавьер Маскерано являются претендентами на пост главного тренера «Интер Майами», сообщает Miami Herald.
Источник: Спортс"

Ранее стало известно, что Херардо Мартино, возглавлявший команду с 2023 года, решил покинуть ее по личным причинам.

40-летний Маскерано в настоящий момент возглавляет молодежную сборную Аргентины, его действующий контракт истекает в конце декабря.

44-летний Хави покинул пост главного тренера «Барселоны» после завершения прошлого сезона.

Оба кандидата ранее выступали за «Барсу» в качестве игроков и пересекались там с лидерами клуба из Майами — Лионелем Месси, Луисом Суаресом, Серджи Бускетсом и Жорди Альбой.

«Интер Майами» в этом сезоне набрал наибольшее количество очков среди всех участников регулярного чемпионата МЛС, но вылетел в первом же раунде плей-офф.