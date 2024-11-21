Марио Гетце: «Я был надеждой Германии, следующим Месси — это тяжелое бремя. Оглядываясь назад, понимаю, что был слишком строг к себе»

Я был новой надеждой Германии. Следующим Месси. Но это тяжелое бремя. Я чувствовал, что должен доминировать в каждой игре, каждую неделю. Неудачных дней быть не могло. Нужно побеждать и сегодня, и завтра. И я правда очень старался.
Но у людей бывают плохие дни. Они получают травмы, они болеют. Даже если ты играешь хорошо, тренер может поменять систему, и ты выпадешь. Оглядываясь назад, я понимаю, что был слишком строг к себе. Я также жалею, что не был немного терпеливее«, — написал полузащитник “Айнтрахта”.