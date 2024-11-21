Газзаев о «Зените»: «Админресурс у “Динамо”, “Спартака”, ЦСКА, “Локо” не меньше. Неправильно валить все на то, что деньги играют. Семак — лучший тренер в стране

До Семака у «Зенита» были большие тренеры, но далеко не все у них получалось. Потому что мало, когда у тебя хорошие игроки. Этими игроками надо уметь управлять! И характер должен быть серьезный. Если у тебя хорошее техническое оснащение, тактическая гибкость, а характера нет — нет тренера. Просто его нет, — сказал экс-тренер ЦСКА и сборной России.