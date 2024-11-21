Гетце едва не перешел в «Ливерпуль» в 2016-м: «Чувствую, что упустил особый период с Клоппом. Не понимал, что ему нужно время, чтобы построить отличную команду»

Но я также хотел выиграть все сразу. Я был таким нетерпеливым! «Ливерпуль» только что занял восьмое место в Англии, а «Дортмунд» занял второе место в Германии. «Дортмунд» также подписал Андре Шюррле, одного из моих лучших друзей в футболе. Я вспомнил, как весело было в первый раз, когда мы выиграли два чемпионских титула и вышли в финал Лиги чемпионов. Может быть, все будет как в старые добрые времена, понимаете?