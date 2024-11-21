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Москвичев о «Зените»: «Воспитанникам дают мало игрового времени — это смущает. Возможно, сами воспитанники не оправдывают уровень, но и шансов им особо не дают»

— У тебя есть мечта обязательно вернуться в «Зенит» и сыграть там?

Источник: Спортс"

— Конечно, каждый футболист мечтает в родном клубе вырасти, поиграть и там же завершить карьеру. Тем более я уверен, когда к нам вернутся еврокубки, «Зенит» регулярно будет там участвовать.

Единственное смущает, что мало игрового времени дают воспитанникам. Возможно, сами воспитанники не оправдывают уровень «Зенита», не дотягивают. Но и шансов им особо не дают, а для развития просто необходимо игровое время.

Поэтому есть путь поехать защищать цвета другой команды, набраться там опыта и потом вернуться готовым.

Я буду очень рад, если мне удастся вернуться в «Зенит» и играть за родной клуб. Но я взрослею и становлюсь более прагматичным.

Хотелось бы в еврокубки. Посмотреть, что это такое и как все устроено. Но по ходу карьеры будет все видно.

В любом случае, пока что это просто пустые слова.

Чтобы всего этого достичь, мне нужно для начала завоевать место в основе «Оренбурга» и помочь команде выбраться из сложного положения, в котором мы сейчас оказались, — сказал вратарь «Оренбурга» Богдан Москвичев.