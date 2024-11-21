Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Лига наций
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Левандовски о Месси и Роналду: «Они из другого мира, но я хотел идти сразу за ними или в чем-то даже превосходить. Хотел, чтобы наши имена стояли в одном ряду в борьбе за награды»

"Я использовал их, чтобы подтолкнуть себя к тому, чтобы бить рекорды и забивать голы. Я не имею в виду, что хотел побить их рекорды, они из другого мира, но я хотел идти сразу за ними или в чем-то даже превосходить.

Источник: Спортс"

Я хотел, чтобы мое имя стояло в одном ряду с их именами в борьбе за различные награды«, — сказал форвард сборной Польши и “Барселоны” в интервью Рио Фердинанду.