Я хотел, чтобы мое имя стояло в одном ряду с их именами в борьбе за различные награды«, — сказал форвард сборной Польши и “Барселоны” в интервью Рио Фердинанду.
Левандовски о Месси и Роналду: «Они из другого мира, но я хотел идти сразу за ними или в чем-то даже превосходить. Хотел, чтобы наши имена стояли в одном ряду в борьбе за награды»
"Я использовал их, чтобы подтолкнуть себя к тому, чтобы бить рекорды и забивать голы. Я не имею в виду, что хотел побить их рекорды, они из другого мира, но я хотел идти сразу за ними или в чем-то даже превосходить.