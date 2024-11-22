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Безруков из «Рубина» о шутках: «Когда перед игрой девушка наносила удар, Дзюба сказал, что она лучше меня исполняет. Против Артем главное руками не нужно было играть»

В пятницу «Рубин» дома в рамках Мир РПЛ обыграл «Акрон» со счетом 3:0.

Источник: Спортс"

— Можно сказать, что «Акрон» — ваш клиент?

— Клиент — так сказать нельзя. В целом команда хорошая, потому что такие команды дают играть в футбол. Просто так сложились обстоятельства.

— Была установку на Дзюбу?

— Против Дзюбы главное руками не нужно было играть. Он любит играть от защитника, мы пытались навязать ему борьбу. Думаю, он хороший матч провел.

— Шутил сегодня?

— Да, всю игру. Когда перед матчем был символический удар и девушка отдавала пас, он сказал, что она лучше меня исполняет, — сказал футболист «Рубина».