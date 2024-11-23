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«Хайлайты Неймара посмотрел, хотел сыграть красиво». Безруков об ударе через себя в игре с «Акроном»

«Рубин» одержал победу над тольяттинцами со счетом 3:0 в матче 16-го тура Мир российской Премьер-лиги.

Источник: Спортс"

— В конце матча попробовал ударить через себя. Кажется, Рахимов был недоволен на бровке. Напихал потом?

— Мне ребята сказали, что можно было пробовать забивать головой. Но в игре мне показалось, что чуть перебежал, поэтому пытался уже справиться с ударом через себя.

Где-то, может, сыграло то, что хайлайты Неймара перед игрой посмотрел и хотел сыграть красиво. В целом, мне кажется, прикольно играть красиво, мы же играем ради болельщиков.

Мои родители ходят на матчи, поэтому в следующий раз, когда появится шанс, постараюсь исправиться и забить, — сказал полузащитник «Рубина» Руслан Безруков.

Руслан Безруков: «Когда перед игрой девушка наносила удар, Дзюба сказал, что она лучше меня исполняет. Против Артема, главное, руками не нужно было играть».