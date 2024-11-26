Екатеринбургский ФК «Урал» одержал победу над «Аланией» в Грозном

В Грозном 23 ноября состоялась встреча футбольных клубов «Урал» из Екатеринбурга и «Алании» из Владикавказа. Матч прошел на стадионе имени Султана Белимханова в рамках 20 тура Первой Лиги и завершился со счетом 0:1 в пользу свердловчан.
— С самого начала поединка все складывалось как нельзя удачно для уральцев: уже на двеятой минуте гол забил Мартин Секулич, — сообщает пресс-служба ФК «Урал». — Преимущество во владении мячом имели осетины, но толком преобразить владение в голы у хозяев не вышло.
Исполняющий обязанности главного тренера «Урала» Олег Шатов поблагодарил игроков как своей команды, так и «Алании». Несмотря на то, что за всю игру удалось реализовать лишь один голевой момент, тренер назвал матч «тяжелым». По его словам, в первом тайме лучше сыграла именно команда «Урала», но во втором тайме преимущество было за хозяевами поля.
— В ряде моментов нам повезло […] Играли вторым номером, но и такие игры тоже бывают, их тоже нужно уметь выигрывать, — комментирует второй тайм Олег Шатов. — Я ребятам в раздевалке сказал, что после этой игры мы теперь готовы ввязаться в любую драку.
Это уже третья победа «Урала» подряд. Сыграв вничью с «Родиной» в начале ноября, екатеринбуржцы реабилитировались в матчах с «Шинником» (0:2) и «Енисеем» (4:3). Последний домашний матч «Урала» пройдет в Екатеринбурге 27 ноября — соперником станет ФК «Химки». На данный момент свердловчане занимают третье место в турнирной таблице, уступая лишь «Торпедо» и «Балтике».