Екатеринбургский ФК «Урал» одержал победу над «Аланией» в Грозном

Исполняющий обязанности главного тренера «Урала» Олег Шатов поблагодарил игроков как своей команды, так и «Алании». Несмотря на то, что за всю игру удалось реализовать лишь один голевой момент, тренер назвал матч «тяжелым». По его словам, в первом тайме лучше сыграла именно команда «Урала», но во втором тайме преимущество было за хозяевами поля.