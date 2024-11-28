Бонек о Левандовском: «Терминатор “Барсы”, лучшая девятка XXI века. Не включаю в их число Месси и Роналду»

"На мой взгляд, Роберт — лучшая девятка XXI века, но я не включаю в их число Месси и Роналду.
Я не знаю, считается ли Месси «девяткой», «десяткой» или «девяткой с половиной», а Криштиану не типичный 9-й номер, он всю карьеру играл на правом или левом флангах.
Роберт великолепен в этом отношении и будет забивать постоянно. Он исполняет пенальти, можно сказать, что он терминатор этой команды.
Всякий раз, когда в штрафной происходит атакующее действие, оно идет на него. Поэтому думаю, что оно [число голов в ЛЧ] может дойти до 120", — сказал экс-игрок и тренер сборной Польши.