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«Интер Майами» предлагает Месси контракт до декабря 2026-го, «все указывает на то, что Лео подпишет его» (As)

По информации As, клуб МЛС еще несколько недель назад направил аргентинскому нападающему предложение о продлении контракта до декабря 2026-го. «Все указывает на то, что чемпион мира примет его», — сообщает источник.

Источник: Sports.Ru

По информации As, клуб МЛС еще несколько недель назад направил аргентинскому нападающему предложение о продлении контракта до декабря 2026-го. «Все указывает на то, что чемпион мира примет его», — сообщает источник.

Ранее сообщалось, что новый контракт Месси может быть рассчитан на более короткий срок и действовать до ЧМ-2026. Турнир пройдет в США, Канаде и Мексике с июня по июль.

Нынешнее соглашение форварда с клубом из Флориды истекает в декабре 2025-го. Статистику 37-летнего футболиста можно найти здесь.