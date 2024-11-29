Фол Хуммельса привел к пенальти «Тоттенхэма» на 4-й минуте матча ЛЕ. Защитник «Ромы» сравнял счет, забив на 91-й

Защитник, дебютировавший за клуб в турнире, нарушил правила уже на 4-й минуте матча, что привело к пенальти. После просмотра ВАР 11-метровый успешно реализовал Сон Хын Мин.
На 91-й минуте игры при счете 1:2 Хуммельс забил гол, обеспечив ничейный результат.
Немец перешел в «Рому» в качестве свободного агента в сентябре и с тех пор сыграл всего в 3 матчах.
В первой игре против «Фиорентины» (1:5) он забил автогол. Во втором матче с «Наполи» (0:1) допустил ошибку через 8 минут после выхода на замену, что привело к голу Ромелу Лукаку.
Хуммельс допускает завершение карьеры, если его положение в «Роме» не изменится при Раньери, а предложений от европейских клубов не будет. Защитник сыграл лишь в 1 матче.