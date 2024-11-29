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«Лацио», «Атлетик» и «Айнтрахт» лидируют в ЛЕ после 5 туров c 13 очками. «Тоттенхэм» — 9-й, «МЮ» — 12-й, «Рома» — 21-я, «Порту&ra

Сегодня состоялись матчи 5-го тура общего этапа турнира. Римский клуб сыграл вничью с «Лудогорцем» (0:0) и сохранил первое место, на его счету 13 очков. Такое же количество баллов набрали «Атлетик» и «Айнтрахт», они занимают 2-ю и 3-ю строчки соответственно.
Источник: Спортс"

Сегодня состоялись матчи 5-го тура общего этапа турнира. Римский клуб сыграл вничью с «Лудогорцем» (0:0) и сохранил первое место, на его счету 13 очков. Такое же количество баллов набрали «Атлетик» и «Айнтрахт», они занимают 2-ю и 3-ю строчки соответственно.

Места в первой восьмерке также занимают «Галатасарай», «Андерлехт» (по 11 очков), «Аякс», «Лион» и «Рейнджерс» (по 10).

«Тоттенхэм» идет 9-м с 10 баллами, «Манчестер Юнайтед» расположился на 12-й позиции (9 очков), «Реал Сосьедад» — на 16-й (7), «Рома» — на 21-й (6), «Порту» идет 23-м (5), киевское «Динамо» не набрало ни одного очка и занимает последнее, 36-е, место.