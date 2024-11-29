«Лацио», «Атлетик» и «Айнтрахт» лидируют в ЛЕ после 5 туров c 13 очками. «Тоттенхэм» — 9-й, «МЮ» — 12-й, «Рома» — 21-я, «Порту&ra

Сегодня состоялись матчи 5-го тура общего этапа турнира. Римский клуб сыграл вничью с «Лудогорцем» (0:0) и сохранил первое место, на его счету 13 очков. Такое же количество баллов набрали «Атлетик» и «Айнтрахт», они занимают 2-ю и 3-ю строчки соответственно.