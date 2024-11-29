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Аморим о 3:2 с «Буде-Глимт»: «МЮ» заслужил победу, игроки очень старались. Благодаря болельщикам я чувствовал себя как дома — запомню это до конца карьеры"

Английская команда обыграла «Буде-Глимт» со счетом 3:2 в 5-м туре общего этапа Лиги Европы.
Источник: Спортс"

"Конечно, я вижу то, что видят все: хорошие моменты, трудные моменты. В концовке была некоторая неразбериха, когда мы пытались сыграть на удержание, но ребята проделали отличную работу. Они бежали, они прессинговали, они пытались сделать то, над чем мы работали последние три дня, и мы победили!

Половина стадиона меня не знает, я приехал из Португалии и еще ничего не сделал для этого клуба. Но то, что благодаря им [болельщикам] я чувствовал себя дома, — это нечто особенное. Я запомню это до конца своей карьеры.

Мы хорошо начали, но затем пропустили два гола на двух контратаках. Мне нравится, как игроки старались играть в нашем стиле. В прошлом у нас были проблемы с тем, что мы слишком часто легко отдавали мяч — нужно стараться его удерживать. Игроки стараются, и я думаю, мы заслужили победу«, — сказал главный тренер “Манчестер Юнайтед”.