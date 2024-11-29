Аморим о 3:2 с «Буде-Глимт»: «МЮ» заслужил победу, игроки очень старались. Благодаря болельщикам я чувствовал себя как дома — запомню это до конца карьеры"

Мы хорошо начали, но затем пропустили два гола на двух контратаках. Мне нравится, как игроки старались играть в нашем стиле. В прошлом у нас были проблемы с тем, что мы слишком часто легко отдавали мяч — нужно стараться его удерживать. Игроки стараются, и я думаю, мы заслужили победу«, — сказал главный тренер “Манчестер Юнайтед”.