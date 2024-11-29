Хейлунд об «МЮ» при Амориме: «Определенный рисунок уже виден. Становится лучше — нужно и дальше это развивать»

На все нужно время, но определенный рисунок уже виден. Становится лучше — нужно и дальше это развивать. Нынешняя схема немного напоминает мне ту, что я играл в «Аталанте» [в сезоне-2022/23] с расстановкой 3−4−3. Мне она очень подходит.