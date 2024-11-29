Выборы президента РФС могут пройти 2 февраля

Сегодня на заседании исполкома РФС рассмотрят вопрос утверждения даты внеочередной конференции, на которой должны состояться выборы главы союза.
По данным «РБ Спорт», членам исполкома будет предложено провести внеочередную конференцию 2 февраля.
С 2019 года пост президента РФС занимает Александр Дюков. Его мандат истекает в 2025-м, но ожидается, что Дюков будет переизбираться на следующий срок.
Сообщалось, что в выборах также могут принять участие Валерий Газзаев и Дмитрий Булыкин.
Дмитрий Булыкин: «Подумаю об участии в выборах президента РФС. В России далекие от футбола люди работают в клубах. Стране нужны профессионалы, которые с детства в игре».