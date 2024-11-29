В Брунее уволили президента футбольной ассоциации после поражения в Краснодаре

Глава футбольной ассоциации Брунея Фейсал Юсофф отправился в отставку. Указ об увольнении подписал султан Хассанал Болкиах, сообщили в пресс-службе национальной федерации футбола.
Своего поста он лишился после проигрыша в товарищеском матче со сборной России. Игра прошла на стадионе «Краснодар» 13 ноября и завершилась со счетом 0:11. Для российских футболистов он стал рекордным.
Фейсал Юсофф был президентом футбольной ассоциации с декабря 2023 года.
Ранее футбольная ассоциация Брунея отреагировала на сообщения о походе команды в ночной клуб Краснодара. Там заявили, что видеоролик — монтаж, а подобная информация подрывает целостность сборной.