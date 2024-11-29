Федор Кудряшов: «Комментатору тяжело дать оценку — большинство из них не играло. Смотреть футбол лежа на диване — это одно, а выходить на поле и делать работу на высоком пульсе — др

Есть такие эксперты, как Саша Неценко, который смотрит и Англию, и Италию. Я его один раз спросил: «Саш, а ты спишь хоть?» Он ответил: «Иногда нет». Он смотрит матчи полностью! Если идут в одно время, один смотрит, а другой потом пересматривает.