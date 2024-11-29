Месси о Ла Масии: «Там я сформировался как игрок и как личность. Игра на третьего, использование пространства — для нас это естественно, мы удивлялись, что игрокам извне это было трудно»

Говорить легко, но иногда это так сложно. Это то, над чем мы работали каждый день — быть в ладах с партнером. И мне повезло, что рядом со мной играли лучшие, это тоже все упрощало. Игрок, который принимал мяч, не только понимал намерения, но и выполнял все безупречно.