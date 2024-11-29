Роналду забил 914-й и 915-й голы в карьере — «Дамаку» с пенальти и с игры

Это 779-й и 780-й голы португальца на клубном уровне. За сборную он забил 135 мячей.
В 6 последних матчах за клуб и национальную команду Криштиану отличился 8 голами. Его статистику можно найти здесь.
Нападающий «Аль-Насра» реализовал пенальти и забил с игры в ворота «Дамака» в 12-м туре чемпионата Саудовской Аравии.
Это 779-й и 780-й голы португальца на клубном уровне. За сборную он забил 135 мячей.
В 6 последних матчах за клуб и национальную команду Криштиану отличился 8 голами. Его статистику можно найти здесь.