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Роналду забил 914-й и 915-й голы в карьере — «Дамаку» с пенальти и с игры

Нападающий «Аль-Насра» реализовал пенальти и забил с игры в ворота «Дамака» в 12-м туре чемпионата Саудовской Аравии.

Источник: Спортс"

Это 779-й и 780-й голы португальца на клубном уровне. За сборную он забил 135 мячей.

В 6 последних матчах за клуб и национальную команду Криштиану отличился 8 голами. Его статистику можно найти здесь.