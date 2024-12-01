Тедеев об 1:0 с «Оренбургом»: «Акрон» играл сердцем и победил сильного соперника. Могли забить больше"

— Я доволен сегодня всем, потому что футболисты моей команды имели преимущество. Они сегодня были хорошо готовы, играли сердцем. Было много эпизодов, когда в обороне играли правильно. В атаке были хороши, могли забить больше. Считаю, сегодня у нас совершенно закономерная победа.
Думаю, такие матчи будут добавлять нам болельщиков. Я всю игру чувствовал сегодня поддержку и был уверен, что доведем матч до победы.
— Ваша команда продолжает уверенно обыгрывать команды, которые находятся ниже в турнирной таблице. В чем секрет «Акрона»?
— Нет никакого секрета. Мы просто готовимся к каждому матчу и хотим побеждать всех, но не всегда получается. Команда новая, команда формируется.
Последние матчи «Оренбурга» складывались для них довольно‑таки прилично. Может быть, они где‑то недобрали очков. Это сильная команда. Мы сегодня победили хорошего соперника, — сказал тренер «Акрона».