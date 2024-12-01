Тедеев об 1:0 с «Оренбургом»: «Акрон» играл сердцем и победил сильного соперника. Могли забить больше"

— Я доволен сегодня всем, потому что футболисты моей команды имели преимущество. Они сегодня были хорошо готовы, играли сердцем. Было много эпизодов, когда в обороне играли правильно. В атаке были хороши, могли забить больше. Считаю, сегодня у нас совершенно закономерная победа.