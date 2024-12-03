«Барко как Марадона. Это аргентинская школа — у него ступни как резиновые, они поворачивают игрока в любую сторону». Шавло о хавбеке «Спартака»

Ему легче играть против центральных защитников, потому что он юркий, быстр на опережении и здорово открывается. В эпизоде с первым мячом [в матче с «Краснодаром»], когда он открылся, он показал ложное действие, и защитник купился. А Угальде в это время поменял направление. Защитник, который должен был страховать партнера, уже не успевал это сделать. В итоге, они вдвоем не знали, что делать. Ведь фолить в штрафной нельзя. Они сделали «бутерброд», из-под которого спартаковец и забил.