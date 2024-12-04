Киммих про 0:1 от «Байера»: «Красная карточка — не оправдание. “Бавария” и с 11 игроками не смогла бы сыграть лучше, просто мы не использовали свои шансы. Команда на вер

"Красная карточка не была переломным моментом, это не оправдание. Ману очень много раз нас выручал. Мы и с 11 игроками не смогли бы сыграть лучше. Просто мы не использовали свои шансы, особенно во время стандартов. И один раз допустили ошибку в обороне.