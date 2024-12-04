Маскерано об «Интер Майами»: «Сказал Месси и другим, что не буду вести себя так, будто мы не друзья. Не собираюсь ставить под угрозу наши отношения, жизнь продолжается и вне футбола»

«Я сказал им, что не собираюсь входить в раздевалку и вести себя так, будто мы не друзья. Я сказал Хорхе [Масу, владельцу “Интер Майми”], Лео и другим парням, что ради работы не собираюсь ставить под угрозу отношения, которые выстроил с ними за эти годы.
Я не такой. Жизнь продолжается и за пределами футбола«, — заявил новый тренер “Интер Майами”.
Маскерано играл за «Барселону» во время карьеры футболиста и пересекался там с лидерами клуба из Майами — Лионелем Месси, Луисом Суаресом, Серджи Бускетсом и Жорди Альбой. Также экс-игрок выступал вместе с Месси за сборную Аргентины.
Маскерано — тренер Месси! И Суареса, Бускетса с Альбой в «Интер Майами»: все больше похоже на «Барсу».