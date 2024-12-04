Маскерано об «Интер Майами»: «Сказал Месси и другим, что не буду вести себя так, будто мы не друзья. Не собираюсь ставить под угрозу наши отношения, жизнь продолжается и вне футбола»

«Я сказал им, что не собираюсь входить в раздевалку и вести себя так, будто мы не друзья. Я сказал Хорхе [Масу, владельцу “Интер Майми”], Лео и другим парням, что ради работы не собираюсь ставить под угрозу отношения, которые выстроил с ними за эти годы.