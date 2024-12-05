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Анчелотти про 1:2 с «Атлетиком»: «Игра была равной, “Реал” подвели детали. Мбаппе и Вальверде расстроены, но ошибки случаются, надо смотреть вперед. Мы все еще в деле»

Мадридцы потерпели поражение со счетом 1:2 в 19-м туре Ла Лиги.

Источник: Спортс"

"Игра была равной. Сравняв счет, мы могли взять ее под контроль, но детали подвели нас.

Я не разговаривал с Мбаппе. Я не должен оценивать игру только по пенальти. Конечно, он расстроен, разочарован, но нужно двигаться дальше.

Феде Вальверде тоже расстроен и разочарован, как и Килиан. Но к нему не должно быть никаких претензий, он прекрасный футболист. Ошибки случаются, а нам нужно смотреть вперед.

«Атлетик» очень опасен на своем поле. Думаю, матч был ничейным, если смотреть на то, что сделали обе команды. Я считаю, что напрашивалась ничья.

Мы хорошо оборонялись в первом тайме, но могли лучше работать с мячом. Во второй половине стало получше, у нас были моменты.

Ничего страшного, мы продолжаем бороться. Мы все еще в деле и смотрим вперед«, — сказал главный тренер “Реала”.