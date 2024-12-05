Мбаппе о незабитом пенальти: «Большая ошибка в матче, в котором важна каждая деталь. Беру на себя полную ответственность»

"Плохой результат. Большая ошибка в матче, в котором важна каждая деталь. Я беру на себя полную ответственность за это.
Сложный период, но сейчас лучшее время для того, чтобы изменить ситуацию и показать, кто я на самом деле", — написал Мбаппе.
Нападающий «Реала» не реализовал пенальти во втором тайме. Это его второй промах с точки менее чем за полторы недели.
"Плохой результат. Большая ошибка в матче, в котором важна каждая деталь. Я беру на себя полную ответственность за это.
Сложный период, но сейчас лучшее время для того, чтобы изменить ситуацию и показать, кто я на самом деле", — написал Мбаппе.