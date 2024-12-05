Ари о Неймаре в «Торпедо»: «Он хочет купить “Сантос”, насколько я знаю. Якобы будет игроком, президентом и бизнесменом»

Якобы он будет игроком, президентом и бизнесменом. Знаю, что его отец сделал предложение клубу«, — сказал новый спортивный директор “Торпедо”.32-летний Неймар выступает за саудовский “Аль-Хилаль”.Ари о Погба: “Торпедо” рассмотрит его кандидатуру. Это будет бомба! Он сейчас без клуба, легенда футбола, еще может принести пользу».