«Интер» Месси сыграет с «Аль-Ахли» в матче открытия КЧМ-2025 15 июня

В матче открытия 15 июня на «Хард Рок Стэдиум» встретятся «Интер Майами» Лионеля Месси и «Аль-Ахли» из Каира. Турнир впервые пройдет в новом формате — в нем примут участие 32 клуба, разделенные на 8 групп. Жеребьевка КЧМ-2025. «Ман Сити» сыграет с «Ювентусом», «ПСЖ» — с «Атлетико», «Реал» — с «Аль-Хилалем» и «Зальцбургом», «Интер» Месси — с «Порту» и «Аль-Ахли».