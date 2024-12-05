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«Интер» Месси сыграет с «Аль-Ахли» в матче открытия КЧМ-2025 15 июня

Сегодня прошла жеребьевка КЧМ-2025. Клубный чемпионат мира проведут в США с 15 июня по 13 июля 2025 года.
Источник: Sports.Ru

В матче открытия 15 июня на «Хард Рок Стэдиум» встретятся «Интер Майами» Лионеля Месси и «Аль-Ахли» из Каира. Турнир впервые пройдет в новом формате — в нем примут участие 32 клуба, разделенные на 8 групп. Жеребьевка КЧМ-2025. «Ман Сити» сыграет с «Ювентусом», «ПСЖ» — с «Атлетико», «Реал» — с «Аль-Хилалем» и «Зальцбургом», «Интер» Месси — с «Порту» и «Аль-Ахли».