Сафонов в США сыграет с «Атлетико» и обладателями Кубка Либертадорес. Итоги жеребьевки клубного ЧМ

Об обновлении формата клубного чемпионата мира стало известно в конце 2023 года, когда «Манчестер Сити» бился за победу в последнем розыгрыше привычного КЧМ. По старым правилам в турнире участвовало всего восемь команд, а победители Лиги чемпионов и Кубка Либертадорес стартовали только с полуфиналов — четыре представителя более слабых конфедераций начинали с раунда плей-офф, к победителям в четвертьфинале присоединялись еще два коллектива.