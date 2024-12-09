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Симеоне о 4:3 с «Севильей» после 1:3: «Атлетико» продолжал искать счастья в атаке, и вышедшие на замену знали, как добиться желаемого. Команда развивается"

По ходу матча мадридцы проигрывали со счетом 1:3.

Источник: Sports

"Важно, что сегодня команда играла в футбол. Мы знали о переходных фазах соперника, но у Гризманна были моменты, на Галлахере был [неназначенный] пенальти. После [первого] гола Гризманна команда продолжала искать счастья в атаке, и те, кто вышли на замену, знали, как добиться желаемого.

Нам нужно прибавлять и дальше, мы работаем всей командой, в том числе выходящие на замену. Это не случайность — команда развивается и верит в то. что делает«, — сказал тренер “Атлетико”.

«Атлетико» сократил отставание от лидирующей «Барсы» до 3 очков при игре в запасе.