Иличич о Мбаппе: «Люди ждали от него того, что делал Роналду, но Криштиану и Месси были с другой планеты. В Мадриде спрос максимальный: если ты не забиваешь, то ничего не стоишь»

— Я думаю, что здесь допущена фундаментальная ошибка. В лице Мбаппе они подписали игрока, который был близок к тому, чтобы выиграть «Золотой мяч». И им пришлось взять его на позицию центрального нападающего. И я не очень хорошо представляю его на этой позиции.
Заметно, что он всегда стремится открываться на фланге Винисиуса. И, честно говоря, я ожидал этого. Он испытывает серьезные трудности на позиции нападающего, у него меньше пространства и поддержки, чтобы вырваться на свободное пространство.
Добавьте к этому давление и огромные ожидания. Люди воображали, что увидят, как он делает то, что делал Криштиану, но это невозможно. Они с Месси были с другой планеты.
Кроме того, во Франции он чувствовал себя более защищенным. В Мадриде спрос максимальный. Если ты не забиваешь голы, то ничего не стоишь.
— На месте «Реала» вы подписали бы «девятку»?
— «Мадриду» не хватает ярко выраженного форварда — вроде Бензема, который знает, как играть спиной к воротам, с чем Мбаппе часто сталкивается. Надеюсь, в Бергамо ему тоже придется несладко… — сказал бывший полузащитник «Аталанты», играющий за «Марибор».