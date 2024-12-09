Иличич о Мбаппе: «Люди ждали от него того, что делал Роналду, но Криштиану и Месси были с другой планеты. В Мадриде спрос максимальный: если ты не забиваешь, то ничего не стоишь»

— Я думаю, что здесь допущена фундаментальная ошибка. В лице Мбаппе они подписали игрока, который был близок к тому, чтобы выиграть «Золотой мяч». И им пришлось взять его на позицию центрального нападающего. И я не очень хорошо представляю его на этой позиции.